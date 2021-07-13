Под Рязанью неизвестный намеренно поджигает леса

Возле Солотчи и Полково неизвестный умышленно поджигает леса. Лесники зафиксировали уже 26 поджогов. Об этом написал зампредседателя правительства Дмитрий Филиппов на своей странице ВК.
Лесники Полковского и Солотчинского лесничеств заметили похожие моменты в ряде случаев. По их данным, поджигатель приезжает на велосипеде, ведь рядом с местами возгорания остаются следы именно этого вида транспорта.
Лесники заявили о произошедшем в полицию. Личность нарушителя пока не удалось установить.
За уничтожение леса поджигателям грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей, либо лишение свободы до 8 лет и штраф 200 000 — 500 000 рублей.