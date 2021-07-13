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Вторник, 13 июля, 2021
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Под Рязанью неизвестный намеренно поджигает леса

Елена Лобанова
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Возле Солотчи и Полково неизвестный умышленно поджигает леса. Лесники зафиксировали уже 26 поджогов. Об этом написал зампредседателя правительства Дмитрий Филиппов на своей странице ВК. 

Лесники Полковского и Солотчинского лесничеств заметили похожие моменты в ряде случаев. По их данным, поджигатель приезжает на велосипеде, ведь рядом с местами возгорания остаются следы именно этого вида транспорта. 

— Сухую траву, листья или мусор он поджигает возле деревьев. Возгорания начинаются в 50 — 100 метрах от лесной дороги. Первые такие случаи произошло осенью 2020 года. Весной все возобновилось, — написал Филиппов. 

Лесники заявили о произошедшем в полицию. Личность нарушителя пока не удалось установить. 

— Я обращаюсь к жителям и тем, кто отдыхает в районе Солотчи и Полково, если Вы стали свидетелем поджога или увидели в лесу возгорание, сообщите по телефону 8 (4912) 28-79-59 — региональный пункт диспетчерского управления, — напомнил зампред правительства. 

За уничтожение леса поджигателям грозит штраф от 500 000 до 1 000 000 рублей, либо лишение свободы до 8 лет и штраф 200 000 — 500 000 рублей.

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