Под Рязанью ищут велосипедиста-поджигателя

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В Рязанском районе разыскивают велосипедиста, который поджигает лес. Об этом сообщил ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

Неизвестный умышленно поджигает лес рядом с Солотчей и Полково. Зарегистрировано 26 поджогов.

Филиппов отметил, что сотрудники «Пожлеса» оперативно потушили огонь, но обстановка в лесах остаётся сложной.

Почерк поджигателя одинаковый. Человек приезжает на велосипеде, поджигает мусор, сухую траву, покрышки под деревьями. Возгорания происходят рядом с лесной дорогой.

— Первые подобные возгорания случились осенью прошлого года, весной поджоги возобновились. О происшествиях лесники заявили в полицию. Личность нарушителя пока неизвестна, — написал зампред правительства.

Филиппов просит рязанцев сообщать о поджогах по телефонам: 8 (4912) 28-79-59, 8-800-100-94-00.