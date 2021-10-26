Под Ростовом 43-летний рецидивист изнасиловал маленькую девочку

В Ростовской области 9-летняя девочка стала жертвой педофила в первый день осенних каникул, пишет КП со ссылкой на источник.

По предварительной версии, 25 октября к ребенку на улице подошел местный житель, улыбнулся и предложил ей конфеты. Девочка кивнула и доверчиво с ним пошла.

В итоге злоумышленник завел школьницу в глухое заброшенное место, изнасиловал ее и отпустил. Растрепанная и растерянная школьница пришла домой. Родители немедленно обратились в полицию.

Задержанным оказался 43-летний ранее неоднократно судимый рецидивист. Он уже отбывал срок за насильственные действия сексуального характера в отношении совершеннолетних девушек.

Девочка жива и находится в больнице. С ней работают врачи и детские психологи.