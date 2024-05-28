Вторник, 28 мая, 2024

Под Рязанью зарезервировали земли под строительство нового моста через Оку

Автор: Кристина Аманн

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На сайте правительства Рязанской области появилось распоряжение о резервировании земли под строительство нового моста через реку Оку.

Объект, согласно документу, расположат от автодороги Шерементьево-Дядьково-Вышгород-Наумово-Гавердово до автодороги Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш в Рязанском районе. Около 400 участков могут быть включены или исключены из резервации для государственных нужд.

Новый мост планируют построить в период с 2025 по 2030 г.г.

Его протяженность составит 1316 метров.

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