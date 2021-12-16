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Четверг, 16 декабря, 2021
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Под Рязанью водитель устроил ДТП, проехав на красный

7info

15 декабря в Рязанском районе произошло ДТП с пострадавшим. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 14.35 на 535 километре автодороге Р-132 Золотое кольцо «Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Ярославль» 31-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Хёндай Солярис», выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с ВАЗ-2114 под управлением 55-летнего мужчины.

Водителю «четырнадцатой» потребовалась помощь медиков.

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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Под Рязанью водитель устроил ДТП, проехав на красный

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