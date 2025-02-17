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Общество

Под Рязанью по трассе М5 «ехал» Ту-134

Валерия Мединская

Близ Рязани водитель заснял, как перевозят фюзеляж самолёта Ту-134. Фотографии опубликованы в канале ЛЁТЧИК.

Фото сделаны на федеральной трассе М5. Видно, что фюзеляж перевозят на большегрузе.

Под Рязанью по трассе М5 «ехал» Ту-134 По федеральной трассе провезли фюзеляж самолёта.

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