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Среда, 19 января, 2022
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Под Петербургом 21-летняя студентка пыталась взорвать банкомат газом

Александр Ильин

В посёлке Вырица Гатчинского района 21-летняя студентка 4 курса Санкт-Петербургской юридической академии накачала банкомат газом и попыталась взорвать его, сообщает «КП-Петербург». 

Инцидент случился ночью 18 января. Девушка подготовила газовый баллон и пластиковые трубки, однако её спугнул охранник. Вскоре подозреваемую задержала полиция. 

В квартире студентки на Малой Балканской улице в Петербурге полиция нашла отмычки, перчатки, ножи, которыми она пользовалась при взломе банкомата. 

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За попытку кражи в особо крупном размере (в банкомате находилось более 3 млн рублей) в отношении девушки возбудили уголовное дело.

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