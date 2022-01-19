Под Петербургом 21-летняя студентка пыталась взорвать банкомат газом

В посёлке Вырица Гатчинского района 21-летняя студентка 4 курса Санкт-Петербургской юридической академии накачала банкомат газом и попыталась взорвать его, сообщает «КП-Петербург».

Инцидент случился ночью 18 января. Девушка подготовила газовый баллон и пластиковые трубки, однако её спугнул охранник. Вскоре подозреваемую задержала полиция.

В квартире студентки на Малой Балканской улице в Петербурге полиция нашла отмычки, перчатки, ножи, которыми она пользовалась при взломе банкомата.

Реклама

За попытку кражи в особо крупном размере (в банкомате находилось более 3 млн рублей) в отношении девушки возбудили уголовное дело.