Под окнами детского сада в Москве нашли 5-летнего мальчика с множеством травм

В Москве под окнами частного детского сада прохожий заметил плачущего 5-летнего мальчика. По словам ребёнка, его выбросили с крыши. Столичная прокуратура начала проверку инцидента, сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что детский сад, куда ходил пострадавший, находится в квартире жилого дома. В переоборудованной трёхкомнатной квартире в прямой доступности для детей находились техника, моющие средства и другие опасные предметы. В ванной комнате — грязная посуда и плесень. За такой детсад родители платили по 1,5 тысячи рублей в день.

По данным СМИ, ребёнок выпал из окна на захламлённом балконе. Снег смягчил падение с 6-метровой высоты, однако ребёнок получил перелом позвоночника, травмы головы, сотрясение мозга.

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После происшествия, по словам матери мальчика, руководство дошкольного учреждения не выходило на связь. Кроме того, информацию о том, что её сын чуть не погиб, женщине сообщили не воспитатели, а сотрудники полиции.