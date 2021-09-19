Под Новосибирском педофил развращал мальчиков в лесу у церкви

Стали известны подробности дела о 42-летнему жителе Искитима в Новосибирской области, который подозревается в развращении мальчиков, пишет КП.

Инцидент произошел в лесу Индустриального микрорайона недалеко от церкви. По предварительной версии, педофил приставал к двум мальчикам, которым исполнилось 11 и 12 лет. Он трогал детей в интимных местах.

«Все происходило недалеко от пятиэтажки, в которой живут оба шестиклассника», – рассказал источник.

К счастью, мальчишкам удалось вырваться и убежать местный магазин, где они рассказали, что с ними произошло. Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника.

Выяснилось, что мужчина работал монтажником трубопровода и был судим за кражу и побои. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.