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Воскресенье, 19 сентября, 2021
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Под Новосибирском мужчина зверски убил бывшую жену с ребенком

Никита Брыкин
Под Новосибирском мужчина зверски убил бывшую жену с ребенком

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Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Новосибирской области, который обвиняется в убийстве бывшей сожительницы и ее 8-летней дочки, пишет КП.

Инцидент произошел вечером 18 сентября в селе Тебисском. Местные жители рассказали, что злоумышленник не щадил и частенько поднимал руку на женщину.

«Однажды даже схватился за нож, и после этого она от него ушла. Переехала в Тебисское, сошлась с другим мужчиной», – отметили сельчане.

Уточняется, что первый сожитель подкараулил жертву на электричке, когда ее новый возлюбленный уехал на охоту. В итоге мужчина нанес женщине девять ножевых ранений, а у девочки — пять.

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