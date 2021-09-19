Под Новосибирском мужчина зверски убил бывшую жену с ребенком

Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего жителя Новосибирской области, который обвиняется в убийстве бывшей сожительницы и ее 8-летней дочки, пишет КП.

Инцидент произошел вечером 18 сентября в селе Тебисском. Местные жители рассказали, что злоумышленник не щадил и частенько поднимал руку на женщину.

«Однажды даже схватился за нож, и после этого она от него ушла. Переехала в Тебисское, сошлась с другим мужчиной», – отметили сельчане.

Уточняется, что первый сожитель подкараулил жертву на электричке, когда ее новый возлюбленный уехал на охоту. В итоге мужчина нанес женщине девять ножевых ранений, а у девочки — пять.