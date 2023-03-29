Бывший муж похитил многодетную мать и убил многодетную мать под Мурманском, сообщил телеграм-канал Shot.

По информации издания, злоумышленник напал на 42-летнюю Анну Терехову поздним вечером на улице Олимпийской в Кировске. Она возвращалась с работы. Мужчина открыл огонь из ружья.

Пока женщина истекала кровью, стрелявший подогнал микроавтобус, положил туда тело и скрылся. Когда жертва умерла, убийца бросил тело на промышленной площадке города. Задержанным оказался 44-летний Андрей Карманов.

Предварительно, основной мотив убийцы — личная неприязнь к бывшей жене. У Анны осталось четверо детей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Похищение человека». Преступнику грозит до 15 лет колонии.