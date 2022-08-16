Под Липецком нарушитель едва не сбил наряд ДПС и скрылся от вооруженного инспектора

В Липецкой области нарушитель проехал в опасной близости от вооружённого инспектора ДПС, пытаясь скрыться на автомобиле. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

10 августа в селе Пашково Усманского района Липецкой области наряд ДПС остановил ВАЗ-2105 из-за непристёгнутых ремней безопасности. В салоне находились трое мужчин и женщина с ребёнком.

За рулём находился 19-летний житель Тамбовской области, у водителя не было прав. Когда инспекторы начали составлять протоколы, пассажиры автомобиля вели себя агрессивно, препятствовали законным действиям сотрудников полиции. Один из них сел за руль и проехал рядом с людьми.

Инспектор достал табельное оружие и предупредил, что будет стрелять.

— Игнорируя законные требования сотрудников полиции гражданин на автомобиле скрылся. Незамедлительно автомобиль «ВАЗ-2105» был объявлен в розыск, — говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушителя нашли оперативно, на него составлены административные протоколы. На водителя составили 5 протоколов за езду на незарегистрированном транспорте без документов и страховки, нарушение правил перевозки детей, непристёгнутые ремни.

На двоих пассажиров, отказавшихся пройти медосвидетельствование, составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Также один из задержанных привлечен к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).