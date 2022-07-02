Под Красноярском неизвестные убили и закопали супругов после праздника

Следователи пытаются раскрыть потрясающее по своей жестокости преступление, которое произошло в селе Нижняя пойма под Красноярском, сообщает в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что 25 июня супруги праздновали День молодежи в Доме культуры. Вскоре они вернулась домой, где их ждали ребенок и теща. Утром парочка отправилась на работу.

Как стало известно, возлюбленные сократили путь через болото, где их поджидали недоброжелатели. Злоумышленники зарезали 32-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, после чего закопали тела за злополучным Домом культуры.

Когда супруги не дошли до работы, то их бросилась искать мать погибшей. Идя по маршруту пары, она нашла вещи дочери.