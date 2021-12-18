-1.9 C
Рязань
Суббота, 18 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Под Калугой обнаружено изрезанное тело 51-летней женщины

Александр Ильин

В городе Жиздра Калужской области нашли тело 51-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 56-летний бывший супруг женщины, сообщает пресс-служба регионального следкома. 

По версии следователей, вечером 16 декабря мужчина нанёс экс-жене несколько ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Мотивом совершения преступления считается ревность. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Реклама

В настоящий момент следствие ходатайствует перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,858ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img