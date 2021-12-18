Под Калугой обнаружено изрезанное тело 51-летней женщины

В городе Жиздра Калужской области нашли тело 51-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 56-летний бывший супруг женщины, сообщает пресс-служба регионального следкома.
По версии следователей, вечером 16 декабря мужчина нанёс экс-жене несколько ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Мотивом совершения преступления считается ревность.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
В настоящий момент следствие ходатайствует перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.