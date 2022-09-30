Пятница, 30 сентября, 2022
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Под Екатеринбургом жителей напугал загадочный гул посреди ночи

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Жителей Березовского под Екатеринбургом разбудил загадочный гул посреди ночи, пишет E1.RU.

По словам очевидцев, громкий шум, напоминающий звук приближающегося самолета, было слышно на протяжении нескольких часов.

«Это уже не в первый раз за последнее время. Раньше такого никогда не было — по крайней мере, так часто», — рассказал один из жителей города.

Мужчина отметил, что люди не могут определить источник странного гула. На прошлой неделе такой же шум перепугал екатеринбуржцев. Информация о том, что он исходил от ТЭЦ, не подтвердилась.

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