Под Екатеринбургом жителей напугал загадочный гул посреди ночи

Жителей Березовского под Екатеринбургом разбудил загадочный гул посреди ночи, пишет E1.RU.

По словам очевидцев, громкий шум, напоминающий звук приближающегося самолета, было слышно на протяжении нескольких часов.

«Это уже не в первый раз за последнее время. Раньше такого никогда не было — по крайней мере, так часто», — рассказал один из жителей города.

Мужчина отметил, что люди не могут определить источник странного гула. На прошлой неделе такой же шум перепугал екатеринбуржцев. Информация о том, что он исходил от ТЭЦ, не подтвердилась.