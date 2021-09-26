Под Читой сильный ветер унёс человека с крыши в реку

В посёлке Атамановка, Забайкальского края, сильный порыв ветра унёс мужчину, который находился на крыше своего дачного дома, в реку неподалёку. Об этом пишет портал «Чита.Ру» со ссылкой на очевидцев события.

Мужчина чинил крышу своего загородного дома, когда поднялся сильный ветер. Порывы начали поднимать профлисты, которыми обшивалась кровля. Пострадавший хотел придавить их ящиком, но в этот момент его сдуло вниз, в речку, проходившую возле дома.

По предварительным данным, мужчина отделался небольшими ушибами.

Уточняется, что причиной столь сильного ветра могло стать небольшое торнадо, которое образовалось в этой местности.