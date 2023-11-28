Правоохранители разыскивают 20-летнего жителя Астраханской области, который чуть не убил 3-летнего пасынка после проигрыша в World of Tanks Blitz, сообщил SHOT.

Инцидент произошел в селе Искряное. Геймер сидел с ребенком, пока его девушка была на работе. Он играл в танки и сильно разозлился из-за своих неудач.

В итоге он разгневался на мальчика и кинул в него пластиковую детскую машинку. В него началось внутренне кровотечение в брюшной полости.

Ребенка госпитализировали, врачи сделали ему операцию. Злоумышленник же после происшествия сразу сбежал.