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Под Архангельском автобус с пассажирами съехал в кювет

Елена Лобанова
Под Архангельском автобус с пассажирами съехал в кювет
Фото пресс-службы "112"

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В пятницу, 3 сентября, автобус с детьми съехал в кювет под Архангельском. Никто серьезно не пострадал. Об этом сообщает служба 112

Все произошло около 17:00 на переправе через реку Лодьму. Очевидец сообщил, что автобус зацепил бровку и съехал в канаву. 

— Люди выходят, но одному пассажиру зажало ноги сиденьями. Нужны спасатели, — сообщил звонивший в службу спасения.

Оказалось, что в кювет вылетел заказной автобус, который вез рабочих с вахты «Савералмаза» в Архангельск. Незадолго до происшествия в том месте прошел дождь, поэтому грунтовая дорога находилась не в лучшем виде. 

«ПАЗик» слишком тесно прижался к правой бровке, съехал в кювет и перевернулся на правый бок. Внутри находились 15 человек. Одна пассажирка не сразу смогла выбраться из салона. 

Никто серьезно не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

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