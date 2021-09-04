Под Архангельском автобус с пассажирами съехал в кювет

В пятницу, 3 сентября, автобус с детьми съехал в кювет под Архангельском. Никто серьезно не пострадал. Об этом сообщает служба 112.

Все произошло около 17:00 на переправе через реку Лодьму. Очевидец сообщил, что автобус зацепил бровку и съехал в канаву.

— Люди выходят, но одному пассажиру зажало ноги сиденьями. Нужны спасатели, — сообщил звонивший в службу спасения.

Оказалось, что в кювет вылетел заказной автобус, который вез рабочих с вахты «Савералмаза» в Архангельск. Незадолго до происшествия в том месте прошел дождь, поэтому грунтовая дорога находилась не в лучшем виде.

«ПАЗик» слишком тесно прижался к правой бровке, съехал в кювет и перевернулся на правый бок. Внутри находились 15 человек. Одна пассажирка не сразу смогла выбраться из салона.

Никто серьезно не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.