Почти 8,5 млн рублей потратят на установку 25 камер видеонаблюдения на улицах Рязани

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На установку камер видеонаблюдения на улицах Рязани потратят почти 8,5 млн рублей. За эти деньги в центре города появится еще 25 объектов фиксации происходящего. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Данная система будет круглосуточно наблюдать за тротуарами, проезжей частью и прилегающими территориями. Заказчиком проекта является АПК «Безопасный город».

Камеры планируют установить на Первомайском проспекте, площадях Ленина и Соборная, улицах Сенной и Соборная.

— Камеры установят для повышения общего уровня общественной безопасности. Этого получится достигнуть благодаря круглосуточному мониторингу за объектами, — говорится в документах.

Работы подрядчик обязан выполнить в течение 45 дней с момента заключения контракта. 8 469 066 рублей выделят из областного бюджета.