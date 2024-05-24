Пятница, 24 мая, 2024

Почти 6 тысяч банок и бутылок сдали пассажиры в фандоматы на вокзалах Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фандомат на вокзале Рязань-2. Фото: mzd.rzd.ru

Посетители железнодорожных вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 сдали на переработку через фандоматы более пяти тысяч использованных пластиковых бутылок и около тысячи алюминиевых банок. Аппараты по приему пластиковой и металлической тары были установлены на вокзалах Рязани в ноябре 2023 года.

Каждый фандомат рассчитан на приём до 500 штук тары. Их заполняемость контролируют работники вокзалов. Собранные отходы они отправляют на специализированные предприятия по переработке вторсырья, где их сортируют, очищают, измельчают, после чего повторно используют для производства новых товаров: бутылок, одежды, обуви, мебели и других изделий. Фандоматы позволяют увеличить объемы рециклированных материалов, что напрямую влияет на сокращение объемов захоронения отходов на мусорных полигонах и выбросов CO2 в атмосферу.

За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы. В дальнейшем их можно обменять на скидки у компаний-партнеров: крупных торговых сетей, магазинов по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и др. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

На Московской железной дороге фандоматы установлены на вокзалах в Москве, а также в Орле, Туле, Курске, Смоленске, Брянске и Калуге.

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