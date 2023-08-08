Почти 4 тысячи исследований состояния окружающей среды провела экологическая лаборатория МЖД в Рязанской области в январе-июне

В январе – июне 2023 года производственной экологической лабораторией Центра охраны окружающей среды Московской железной дороги в Рязанской области проведено 3930 исследований состояния окружающей среды. Из них 427 — промышленных выбросов, 3491 исследований сточных вод, воздуха и почвы, 12 замеров источников шума.

За первое полугодие 2023 года во время субботников железнодорожники привели в порядок более 33 тыс. кв. м территории структурных подразделений и примыкающих к ним площадок, собрали 29 м3 отходов, ликвидировали 3 несанкционированные мусорные свалки. Кроме того, железнодорожники благоустроили свыше 200 га полосы отвода.

В рамках экологических акций рязанские сотрудники МЖД высадили более 500 саженцев деревьев, кустарников и цветов.