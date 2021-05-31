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Понедельник, 31 мая, 2021
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Почти 1000 обращений в соцсетях на прошлой неделе оставили рязанцы органам власти

7info7
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С 24 по 30 мая рязанцы оставили в социальных сетях 951 обращение к органам власти. Такие данные приводит Центр управления регионом.

В топ-5 тем обращений вошли дороги, соцобслуживание, благоустройство, мусор и ЖКХ. Если сравнивать тематику обращений прошлой недели с позапрошлой, то ушла тема качества питьевой воды и добавилась проблема, связанная с платой за вывоз коммунальных отходов.

658 обращений оставили жители Рязани. По 42 обращения поступили из Касимова и Ряжского района. 31 обращение оставили жители Рыбновского района и 37 – Сасова.

Все обращения приняты в работу. На улицах Гоголя и Кермзавода в Рязани, а также на улице Володарского в Касимове после жалоб граждан спилили аварийные деревья. Удалось вывезти мусор по нескольким адресам в Рязани, Касимове, Сасове, Ряжске.

На улице Сельских Строителей в Рязани восстановили покрытие тротуара. На улице Чапаева заделали аварийные выбоины.

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