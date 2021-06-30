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Среда, 30 июня, 2021
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Почта России запустила досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2022 года

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Почта России запустила досрочную подписную кампанию на первое полугодие 2022 года
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С 1 июля по 31 августа 2021 года рязанцы смогут выписать печатные издания на первое полугодие 2022 года по текущим ценам.

В акции участвуют более 1300 изданий, включая детские, глянцевые, развлекательные, профессиональные, отраслевые бизнес- и другие издания. Оформить подписку можно на сайте и в мобильном приложении Почты России.  У клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях Рязанской области по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка.

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