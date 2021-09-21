Почта России увеличила лимиты авиадоставки в Европу перед сезоном распродаж

С сентября 2021 г. Почта России сможет возить на 40% больше отправлений из России в Европу. Компания увеличила доступные лимиты авиаперевозки в Германию, Великобританию, Францию и Италию с 9,6 до 13,4 тонн почты в неделю. Это самые популярные европейские направления у российских экспортеров, на них пришлось 50% от всех отправлений в Европу в первом полугодии 2021 г.

Почта России также продолжит доставлять посылки и письма в США прямыми авиарейсами 7 раз в неделю. В начале лета 2021 г. компания начала доставлять почту Аэрофлотом ежедневными прямыми авиарейсами. Это позволило значительно сократить сроки доставки из России в США.

Осень и начало зимы — традиционно «высокий сезон» для логистики и интернет-торговли, время, когда люди готовятся к праздникам и активно покупают подарки в интернет-магазинах. Мы заранее готовимся к этому насыщенному сезону, чтобы у наших клиентов не было проблем с доставкой товаров в самые востребованные для экспорта страны. Мы уверены, что увеличение лимитов на доставку поможет нам справиться с растущим объёмом отправлений, — комментирует Сергей Сергушев, заместитель генерального директора Почты России по логистике.

США — лидер по количеству экспортных отправлений из России. Доля доставки в Штаты составляет 30% в общем объёме экспорта. Всего в первом полугодии 2021 г. Почта доставила в США больше 720 000 отправлений, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Среди европейских стран лидерами по объему экспорта являются Германия – 180 000 отправлений, Великобритания – 130 000, Франция – 75 000, и Италия – 65 000.

Всего за первое полугодие 2021 г. Почта России доставила 2,2 млн экспортных отправлений. Выручка от их доставки выросла на 51% по сравнению с 2020 г. и составила 3,5 млрд рублей.