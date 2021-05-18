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Вторник, 18 мая, 2021
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Почта России объявляет конкурс в поддержку национальной футбольной сборной на ЕВРО 2021

Екатерина Приведенцева
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В преддверии чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2021 cборная России и официальный партнер команды Почта России объявляют конкурс «Письмо сборной». Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

Отправить письмо можно тремя способами:

  • в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной» в электронном виде на адрес [email protected]
  • через форму на сайте pochta.rfs.ru

Конкурс проходит до 9 июня 2021 г. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по четвергам  по 10 июня включительно. 

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте.

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