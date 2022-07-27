Почта России модернизирует сельские отделения в Рязанской области

Почта при поддержке партии «Единая Россия» запустила программу модернизации сети в Рязанской области. До конца 2022 г. работы по модернизации пройдут в четырёх отделениях: Баграмово Рыбновского района, Лашма Касимовского района, Подвязье и Рязанские сады Рязанского района.

Почта модернизирует сельские отделения по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам XX съезда партии «Единая Россия». В них не только пройдут ремонты, но и появятся новые, актуальные для малых и удалённых поселений услуги. Здесь можно будет, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови. Многие отделения станут доступнее для маломобильных людей: появятся пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала.

— В Рязанской области 493 почтовых отделения, ежемесячно их посещают около 1 млн человек. Усилия сотрудников Почты направлены на качественное обслуживание клиентов, предложение им современных и востребованных услуг. Приведение в порядок сельских отделений и расширение перечня оказываемых услуг — это важная социальная миссия, насущная необходимость, продиктованная временем, — комментирует директор УФПС Рязанской области Дмитрий Нефедов.

— На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о взаимодействии между правительством Рязанской области и АО «Почта России», обсуждались вопросы развития сотрудничества и различные форматы партнерства. Планируется совместно совершенствовать и развивать почтовую связь на территории региона. Особое внимание будет уделено работе по обновлению сельских почтовых отделений. В результате модернизации они должны стать современными центрами коммуникации, предоставлять максимально широкий спектр услуг и восполнить дефицит инфраструктуры в сельской местности. Часто это единственное место, где люди могут получить социальные и государственные услуги, оплатить связь, приобрести товары и лекарства, – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности и контролю за реализацией национальных проектов, первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев.

Развитие Почты России и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». По всей стране работают штабы для контроля за модернизацией почтовой сети.

Информационная справка

Управление федеральной почтовой связи Рязанской области оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города и сельские населённые пункты. Включает в себя 10 почтамтов, 493 отделения.

Ежегодно Почта России принимает в Рязанской области около 32 млн почтовых отправлений и счетов и обрабатывает более 883 000 посылок. Доставляет подписчикам около 3,2 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Рязанскую почту, составляет более 7,8 млн квитанций (платежи, переводы).