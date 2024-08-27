Почта России бесплатно доставит посылки жителям Курской и Белгородской областей

С 27 августа Почта России бесплатно принимает посылки весом до 10 кг для жителей Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отправить их можно из любого отделения по всей стране. Также жители этих регионов могут воспользоваться бесплатной услугой отправки посылок в любую точку России.

Количество посылок от одного отправителя не ограничено. Бесплатной отправкой могут воспользоваться, например, те, кто вынужден переезжать из Курской или Белгородской области в другой регион и хочет перевезти больше личных вещей, или те, кто отправляет посылки родным, оставшимся в приграничных зонах.

«Мы понимаем, насколько важно для людей чувствовать поддержку близких в сложные времена и сохранять чувство дома, где бы они ни находились. Почта России, как социально ответственная компания, всегда готова помочь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас, без преувеличения, защищают страну. Это наш вклад в поддержание связи между людьми, что очень важно для каждого из нас», — сказал генеральный директор Почты России Михаил Волков.