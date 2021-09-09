Почта рассказывает рязанцам, как отправить письмо или посылку из дома

Экспресс-отправления — самый быстрый и удобный способ отправить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату домой или в офис.

Как отправить?

Перейдите по ссылке и убедитесь, что не пересылаете ничего запрещенного.

Если вы отправляете письмо или небольшую посылку, курьер или сотрудник почтового отделения предоставит вам бесплатную упаковку EMS (максимальный размер — 60 × 70 см) или вы можете упаковать отправление сами. Бумаги, печатные издания, небольшие вещи весом до 3 кг можно упаковать в конверт, пластиковый пакет или плотную бумагу, перевязав или заклеив обертку. Тяжелые и крупные вещи нужно отправлять в коробке, мешке или обшитые плотной тканью.

Вызовите курьера по номеру — 8 800 200 50 55.

Чтобы заказать дополнительные услуги объявленной ценности, наложенного платежа, описи вложения или СМС-уведомления, обратитесь к курьеру.

Сохраняйте чек с трек-номером, который выдал сотрудник почтового отделения или экземпляр адресного бланка, который выдал курьер.

Как адресат сможет получить отправление?

В день доставки адресату позвонит курьер.

Если сотрудникам не удалось дозвониться до адресата или его не оказалось на месте, курьер оставит извещение в почтовом ящике.

Адресат может договориться на удобное время доставки, позвонив в службу EMS 8 800 200 50 55, или забрать отправление из почтового отделения. Можно также заказать доставку на другой адрес в том же населенном пункте.