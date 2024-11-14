Четверг, 14 ноября, 2024
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Почётный гражданин Сасова Владимир Бакулин умер в 93 года

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Алексей Самохин
Фото со страницы Евгении Рубцовой ВКонтакте

В возрасте 93 лет из жизни ушёл почётный гражданин города Сасово Владимир Алексеевич Бакулин. Об этом сообщила ВКонтакте глава Сасовского округа Евгения Рубцова.

Владимир Алексеевич свою жизнь посвятил службе в Сасовском лётном училище. Прошёл лётные должности от обычного инструктора до командира лётного отряда. Освоил 4 типа самолета: По-2, Ан-2, Як-12 и Як-18. Внёс большой вклад в обучение и воспитание квалифицированных лётных кадров для гражданской авиации России и зарубежных авиакомпаний, подготовив более тысячи пилотов.

За успешное освоение лётного мастерства и обучение курсантов и пилотов одному из первых ему была присвоена квалификация — пилот первого класса. Налетал более 10 тысяч часов. Показал себя умелым командиром-организатором, воспитателем молодого поколения и опытных пилотов-инструкторов.

Вся жизнь Владимира Алексеевича была связана со спортом. Он был участником всех спортивных соревнований, проводимых в системе гражданской авиации. Всегда занимался спортом и принимал активное участие в общественной жизни округа.

— Выражаю соболезнования семье Владимира Алексеевича. Это большая утрата для всех нас. Пусть земля ему будет пухом, — написала Евгения Рубцова.

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