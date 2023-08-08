В Минздраве Рязанской области ответили на вопрос: почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу?

Вы сами планируете посещение врача и можете выбрать удобное для себя время посещения. Вы видите свободное время для записи на экране компьютера или смартфона — так выбирать значительно удобнее, чем по телефону или в регистратуре;