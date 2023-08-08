Вторник, 8 августа, 2023
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Почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу

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В Минздраве Рязанской области ответили на вопрос: почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу?

Вы сами планируете посещение врача и можете выбрать удобное для себя время посещения. Вы видите свободное время для записи на экране компьютера или смартфона — так выбирать значительно удобнее, чем по телефону или в регистратуре;

  • Сервис работает круглосуточно: Вы сами выбираете время, когда удобно записаться к врачу — из дома, в обеденный перерыв на работе, вечером после работы;
  • Вы получаете доступ к своим медицинским документам и документам ваших детей;
  • Если нет полиса ОМС, если нужно сменить регион страхования — сделать это можно в личном кабинете Госуслуг;
  • Можно получить необходимую информацию о медицинской реабилитации и записаться к врачу для получения направления;
  • Если нужно оформить/продлить инвалидность — записаться к врачу можно на портале Госуслуг.

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