В Минздраве Рязанской области ответили на вопрос: почему удобно использовать портал Госуслуг для дистанционной записи к врачу?
Вы сами планируете посещение врача и можете выбрать удобное для себя время посещения. Вы видите свободное время для записи на экране компьютера или смартфона — так выбирать значительно удобнее, чем по телефону или в регистратуре;
- Сервис работает круглосуточно: Вы сами выбираете время, когда удобно записаться к врачу — из дома, в обеденный перерыв на работе, вечером после работы;
- Вы получаете доступ к своим медицинским документам и документам ваших детей;
- Если нет полиса ОМС, если нужно сменить регион страхования — сделать это можно в личном кабинете Госуслуг;
- Можно получить необходимую информацию о медицинской реабилитации и записаться к врачу для получения направления;
- Если нужно оформить/продлить инвалидность — записаться к врачу можно на портале Госуслуг.