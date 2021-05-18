Почему современные школьницы надевают на «Последний звонок» школьную форму СССР

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Совсем скоро во всех школах России прозвучат традиционные « Последние звонки».

Под звуки нестареющего вальса выпускники переступят виртуальный порог детства и сделают первый шаг во взрослую жизнь.

Интересной деталью этого щемяще — ностальгического праздника является школьная форма Советского Союза, которую современные выпускницы надевают именно в этот день и потом бережно хранят в шкафах, как реликвию.

Кто был автором этого комплекта одежды и в чём секрет его долголетия и актуальности?

Советская школьная форма, фактически, является аналогом гимназической формы царской России. Точная дата введения школьной формы — 1834 год. Тогда произошло принятие закона, утвердившего отдельный вид гражданских мундиров.

В 1896 году появилось положение о гимназической форме для девочек. Воспитанницам знаменитого Смольного института предписывалось ношение платьев определенных цветов, в зависимости от возраста воспитанниц. Для воспитанниц 6 — 9 лет — коричневый (кофейный), 9 — 12 лет — голубой, 12- 15 лет — серый и 15 — 18 лет — белый.

Однако, вскоре после революции, в рамках борьбы с буржуазными пережитками и наследием царско-полицейского режима в 1918 был издан декрет, отменявший ношение школьной формы.

В Советском Союзе к ней вернулись в 1948 году. Модель являлась калькой формы гимназисток.

Ношение коричневого платья с белыми воротничками, а также чёрного в будни и белого в праздники фартука стало обязательным и единообразным требованием к советской школьнице. Кроме того, девочки обязательно носили косы с бантами. Модельные стрижки были под запретом.

Но девочки, они такие девочки!!! Всегда найдут способ выделиться. Поэтому «отрывались» на воротничках.

Особенным шиком считались вязанные крючком. Это был настоящий «Hand-Made», который в настоящее время можно было бы монетизировать и сколотить нешуточный капитал!

На втором месте стояли воротнички из гипюра, которые также кроились и шились дома.

Далее следовали воротнички из так называемого шитья — ткани, декорированной орнаментом, рисунками и прорезными узорами. В зависимости от конечной цели сложность прорезей и рисунка могла быть как самой простой (кружки, ромбы), так и сложной (орнаментальные рисунки, многоступенчатая вышивка).

Четвёртое место в рейтинге занимали воротнички из синтетического кружева. И «некрасивыми» считались плотные белые из ткани.

Ворот платья был оформлен в двух вариантах — в виде стойки или отложных лацканов, на которые, собственно, и пришивались воротнички.

Платье шилось из натуральной шерстяной ткани. Под него обязательно поддевалась майка или футболка с коротким рукавом. Нательное бельё менялось ежедневно. Таким образом, вопрос гигиены был соблюдён!

Очевидным минусом было протирание ткани в области локтей. Проблема решалась тремя способами.

Первый – пошив специальных нарукавников. Второй — накладывание заплаток. И третий – сепарация, которую проводили в апреле, когда наступала тёплая погода, и латать уже было нечего. Таким образом, появлялся «летний» вариант платья.

Кроме того, советские модницы «отрывались» на фартуках. Мечтой любой школьницы был капроновый фартук с крыльями и плиссе. Такие производили в Прибалтике, и счастливые обладательницы «сокровища» вызывали «чёрную» зависть у одноклассниц.

Далее следовали фартуки из гипюровой ткани. Их могли себе позволить те, у кого были дома швейные машинки и «рукастые» мамы и бабушки.

Тем, у кого не было вышеперечисленных возможностей, приходилось довольствоваться чёрным шерстяным и белым хлопчато-бумажным из «Детского мира». Лямки этих фартуков предательски сползали с плеч и доставляли массу неудобств.

В 1992 году форму официально отменили. В течение 10 лет о ней вспоминали как о «страшном» сне и лицезрели исключительно на фотографиях.

Но потом маятник резко качнулся в другую сторону. И девочки специально для «Последних звонков» стали покупать комплект школьной формы Советского Союза.

Правда, теперь они не сталкиваются с проблемами советских школьниц. Форма надевается 1 раз в жизни, как выпускное и свадебное платье, а потом бережно хранится. В чём секрет её долголетия?

Возможно, в генетическом коде, который «не задушишь, не убьёшь», а также в эстетике и идеальном балансе цвета, формы и содержания, называемого классикой на все времена.

Фото воротничков:www.livemaster.ru Автор: Kusmichenko