Почему опасно оставлять зарядку в розетке, объяснили эксперты

Многие пользователи оставляют зарядное устройство подключённым к розетке, не задумываясь о возможных рисках. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, почему это может быть опасно.

Возгорание как главная угроза

Оставление зарядного устройства в розетке может привести к возгоранию или даже взрыву. Несмотря на то, что риски минимальны, в этом году в России уже зафиксировано несколько случаев пожаров, вызванных оставленными зарядками.

Причина кроется в скачках напряжения в бытовой электросети. Эти скачки могут происходить довольно часто и способны вывести из строя даже самые надёжные устройства.

«Особую опасность представляют розетки с портами USB. На вид это обычная розетка с привычными круглыми разъёмами, ниже которых расположены прямоугольные порты — такие же, как на зарядных устройствах. И «начинка» у розетки такая же, как у зарядника. Под крышкой прячутся не только провода, но и схемы. А значит, это тот же самый блок питания, только стационарный», — поясняет Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Безопасность для детей и домашних животных

Наличие в доме детей и домашних животных является веской причиной для отключения зарядного устройства и его хранения в недоступном месте. Блок питания представляет опасность даже тогда, когда он не используется.

Хотя маловероятно, что дети смогут вставить палец в порт зарядного устройства, существует риск использования металлических предметов, что может привести к повреждению шнура или изоляции. То же самое касается и домашних животных.

Незначительное увеличение потребления электроэнергии

Многие считают, что зарядка, подключённая к розетке без телефона, не потребляет электроэнергию. Однако это не так: хотя потребление минимально, оно всё же есть.

Зарядные устройства потребляют электроэнергию даже без подключённого устройства. Однако в режиме ожидания расход настолько мал, что за месяц он не превысит незначительную сумму. Поэтому не стоит беспокоиться о дополнительных расходах на электроэнергию.

Тем не менее, если вы принципиально не хотите оплачивать даже минимальные дополнительные расходы, рекомендуется вытаскивать зарядку из розетки.

Снижение ресурса зарядного устройства

Постоянная эксплуатация зарядного устройства может привести к его износу. Основная причина — непрерывный нагрев. Хотя нагрев незначителен, он происходит постоянно из-за того, что вилка остаётся в розетке. В результате компоненты зарядного устройства постепенно изнашиваются из-за физических свойств электроники.

Если вы замечаете, что ваше зарядное устройство сильно нагревается при вынимании из розетки, лучше заменить его, чтобы избежать возможных проблем. Качественные адаптеры при аккуратном использовании могут служить до восьми лет и даже дольше. Однако если оставлять их подключёнными к сети всё время, срок службы сократится на пару лет.