Многие любят сыр, вино, шоколад, ферментированные продукты и копчёности, даже не подозревая, что все они богаты гистамином. О том, как это вещество влияет на тягу к еде, рассказала в своём телеграм-канале врач-терапевт, дерматолог, к.м.н., продвинутый биохакер Ирина Баранова.

Почему эти продукты вызывают удовольствие?

Гистамин стимулирует дофамин и удовольствие

Гистамин — это не только медиатор аллергии, но и важный регулятор дофаминовой системы, которая отвечает за мотивацию и ощущение вознаграждения.

Продукты с высоким содержанием гистамина:

Улучшают настроение

Повышают энергию

Усиливают концентрацию

Именно поэтому в моменты стресса или усталости нас тянет на сыр, шоколад или бокал вина.

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Эволюционная тяга к ферментированным продуктам

В древности ферментированные и выдержанные продукты (сыр, вяленое мясо, квашеная капуста) были ценными источниками энергии и хранились дольше. Организм научился испытывать к ним тягу как к «продуктам выживания». Стимуляция бодрости

Гистамин — это нейротрансмиттер бодрствования, поэтому продукты с его высоким содержанием:

Снижают сонливость

Поднимают уровень энергии

Улучшают концентрацию

Однако у чувствительных людей они могут вызывать тревожность и бессонницу.

Дефицит гистамина — причина тяги к определённой еде

Низкий уровень гистамина (из-за генетики, нехватки витамина B6, магния или проблем с микробиомом) может вызывать:

Сонливость

Вялость

Низкую мотивацию

Депрессивные состояния

В этом случае тяга к шоколаду, сыру или копчёностям может быть сигналом нехватки гистамина в организме.

Гистамин активирует реакцию «бей или беги»

Это вещество стимулирует симпатическую нервную систему, усиливая стресс-ответ. Поэтому у одних людей он вызывает бодрость, а у других — тревожность, раздражительность и головные боли.

Что в итоге?

Высокогистаминовые продукты могут давать кратковременный энергетический подъём, улучшать настроение и концентрацию. Но частая тяга к такой пище может быть признаком дисбаланса гистамина — как его дефицита, так и избытка.

Наладить естественный уровень гистамина помогут:

Здоровый микробиом

Сбалансированное питание

Контроль стресса

Если вас постоянно тянет на сыр, шоколад или вино — возможно, организм подаёт сигнал о нехватке этого важного нейромедиатора.