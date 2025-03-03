Понедельник, 3 марта, 2025
-1.5 C
Рязань
Изображение от freepik
Здоровье

Почему нас тянет на сыр, шоколад и вино, объяснила к.м.н. Ирина Баранова

Алексей Самохин

Многие любят сыр, вино, шоколад, ферментированные продукты и копчёности, даже не подозревая, что все они богаты гистамином. О том, как это вещество влияет на тягу к еде, рассказала в своём телеграм-канале врач-терапевт, дерматолог, к.м.н., продвинутый биохакер Ирина Баранова.

Почему эти продукты вызывают удовольствие?

  1. Гистамин стимулирует дофамин и удовольствие
    Гистамин — это не только медиатор аллергии, но и важный регулятор дофаминовой системы, которая отвечает за мотивацию и ощущение вознаграждения.

Продукты с высоким содержанием гистамина:

  • Улучшают настроение
  • Повышают энергию
  • Усиливают концентрацию

Именно поэтому в моменты стресса или усталости нас тянет на сыр, шоколад или бокал вина.

Реклама
Почему нас тянет на сыр, шоколад и вино, объяснила к.м.н. Ирина Баранова Если вас постоянно тянет на сыр, шоколад или вино — возможно, организм подаёт сигнал о нехватке этого важного нейромедиатора.
Изображение от 8photo на Freepik
  1. Эволюционная тяга к ферментированным продуктам
    В древности ферментированные и выдержанные продукты (сыр, вяленое мясо, квашеная капуста) были ценными источниками энергии и хранились дольше. Организм научился испытывать к ним тягу как к «продуктам выживания».
  2. Стимуляция бодрости
    Гистамин — это нейротрансмиттер бодрствования, поэтому продукты с его высоким содержанием:
  • Снижают сонливость
  • Поднимают уровень энергии
  • Улучшают концентрацию

Однако у чувствительных людей они могут вызывать тревожность и бессонницу.

  1. Дефицит гистамина — причина тяги к определённой еде
    Низкий уровень гистамина (из-за генетики, нехватки витамина B6, магния или проблем с микробиомом) может вызывать:
  • Сонливость
  • Вялость
  • Низкую мотивацию
  • Депрессивные состояния

В этом случае тяга к шоколаду, сыру или копчёностям может быть сигналом нехватки гистамина в организме.

Почему нас тянет на сыр, шоколад и вино, объяснила к.м.н. Ирина Баранова Если вас постоянно тянет на сыр, шоколад или вино — возможно, организм подаёт сигнал о нехватке этого важного нейромедиатора.
Изображение от timolina на Freepik
  1. Гистамин активирует реакцию «бей или беги»
    Это вещество стимулирует симпатическую нервную систему, усиливая стресс-ответ. Поэтому у одних людей он вызывает бодрость, а у других — тревожность, раздражительность и головные боли.

Что в итоге?

Высокогистаминовые продукты могут давать кратковременный энергетический подъём, улучшать настроение и концентрацию. Но частая тяга к такой пище может быть признаком дисбаланса гистамина — как его дефицита, так и избытка.

Наладить естественный уровень гистамина помогут:

  • Здоровый микробиом
  • Сбалансированное питание
  • Контроль стресса

Если вас постоянно тянет на сыр, шоколад или вино — возможно, организм подаёт сигнал о нехватке этого важного нейромедиатора.

Материалы рубрики