Многие любят сыр, вино, шоколад, ферментированные продукты и копчёности, даже не подозревая, что все они богаты гистамином. О том, как это вещество влияет на тягу к еде, рассказала в своём телеграм-канале врач-терапевт, дерматолог, к.м.н., продвинутый биохакер Ирина Баранова.
Почему эти продукты вызывают удовольствие?
- Гистамин стимулирует дофамин и удовольствие
Гистамин — это не только медиатор аллергии, но и важный регулятор дофаминовой системы, которая отвечает за мотивацию и ощущение вознаграждения.
Продукты с высоким содержанием гистамина:
- Улучшают настроение
- Повышают энергию
- Усиливают концентрацию
Именно поэтому в моменты стресса или усталости нас тянет на сыр, шоколад или бокал вина.
- Эволюционная тяга к ферментированным продуктам
В древности ферментированные и выдержанные продукты (сыр, вяленое мясо, квашеная капуста) были ценными источниками энергии и хранились дольше. Организм научился испытывать к ним тягу как к «продуктам выживания».
- Стимуляция бодрости
Гистамин — это нейротрансмиттер бодрствования, поэтому продукты с его высоким содержанием:
- Снижают сонливость
- Поднимают уровень энергии
- Улучшают концентрацию
Однако у чувствительных людей они могут вызывать тревожность и бессонницу.
- Дефицит гистамина — причина тяги к определённой еде
Низкий уровень гистамина (из-за генетики, нехватки витамина B6, магния или проблем с микробиомом) может вызывать:
- Сонливость
- Вялость
- Низкую мотивацию
- Депрессивные состояния
В этом случае тяга к шоколаду, сыру или копчёностям может быть сигналом нехватки гистамина в организме.
- Гистамин активирует реакцию «бей или беги»
Это вещество стимулирует симпатическую нервную систему, усиливая стресс-ответ. Поэтому у одних людей он вызывает бодрость, а у других — тревожность, раздражительность и головные боли.
Что в итоге?
Высокогистаминовые продукты могут давать кратковременный энергетический подъём, улучшать настроение и концентрацию. Но частая тяга к такой пище может быть признаком дисбаланса гистамина — как его дефицита, так и избытка.
Наладить естественный уровень гистамина помогут:
- Здоровый микробиом
- Сбалансированное питание
- Контроль стресса
Если вас постоянно тянет на сыр, шоколад или вино — возможно, организм подаёт сигнал о нехватке этого важного нейромедиатора.