Понедельник, 27 ноября, 2023
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Почему на Матвея «зима потеет»? Неожиданные приметы 29 ноября

Kate
Изображение от wirestock на Freepik
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29 ноября православная церковь вспоминает одного из двенадцати апостолов – Левия Матфея. Часто на Руси в этот день случались оттепели, наши предки говорили: на Матвея зима потеет.

Что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Матвеева дня

Сегодня принято ходить друг к другу в гости. Правда, стол должен быть обязательно постный, ведь уже наступил Рождественский пост.

Чтобы в дом зашёл желанный гость, хозяйки втыкали в веник булавку.

От покупок в Матвеев день лучше отказаться. Скорее всего, они принесут несчастья.

Народные приметы 29 ноября

  • На Матвея от снега оголилась земля – оттепель жди ещё несколько дней.
  • Если сильный ветер и снег метёт, быть зиме холодной.
  • Снегири сидят на ветках высоко – к морозам.

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