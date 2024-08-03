Почему хочется сладкого: основные причины и чем это грозит

Мы часто думаем, что тяга к сладкому вызвана усталостью мозга или стрессом. Однако существуют и более серьёзные причины, сигнализирующие о необходимости обратить внимание на своё здоровье.

Заболевания и функциональные состояния Диетолог Дмитрий Семирядов объясняет, что за сахарной зависимостью могут скрываться различные проблемы:

Привычка: Постоянное потребление сахара превращается в модель поведения, приносящую удовольствие из-за высвобождения дофамина. Искусственные подсластители: Они могут изменить вкусовые предпочтения, усиливая тягу к более сладкой пище. Стресс: Гормон грелин, контролирующий аппетит, увеличивает желание есть сладкое при длительном стрессе. Недостаток сна: Невысыпающиеся люди склонны к потреблению сладкой и калорийной пищи для повышения энергии. Гормональные колебания: Женщины испытывают тягу к сладкому из-за изменений уровня эстрогена и прогестерона, особенно перед и во время менструации.

Тяга к сладкому может свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем. Дмитрий Семирядов выделяет три состояния: депрессия, гипотиреоз и дефицит витаминов и минералов. Сладости временно поднимают уровень серотонина, облегчая депрессию. При гипотиреозе недостаток энергии заставляет искать быстрый источник в виде сахара. Нехватка магния и хрома также усиливает желание есть сладкое. Если тяга к сладкому становится постоянной, стоит обратиться к врачу для диагностики и коррекции состояния.

Как снизить тягу к сладкому

Семирядов советует следующие методы для уменьшения тяги к сладкому:

Спите 7-8 часов: Недостаток сна усиливает тягу к сахару. Снижайте стресс: Медитация, йога, массаж и прогулки помогут уменьшить стресс. Ешьте больше белка: Включайте белковые продукты в завтраки (минимум 30% от приема пищи). Не пренебрегайте сложными углеводами: Крупы, макароны и картофель должны составлять 2-3 порции в день. Осознанное питание: Анализируйте эмоциональные триггеры и заменяйте еду на другие приятные занятия. Избегайте длительных промежутков между приемами пищи: Питайтесь регулярно, выбирая питательные продукты. Ведите пищевой дневник: Это поможет контролировать аппетит.

Если тяга к сладкому не проходит, обратитесь к врачу для проверки уровня сахара в крови.