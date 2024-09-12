Психолог Дарья Дугенцова в интервью NEWS.ru рассказала, что постоянные разговоры с самим собой могут быть признаком шизофрении. Однако есть и другие объяснения такому поведению.

Эксперт отметила, что разговоры с самим собой могут быть нормальным явлением, если человек пытается лучше понять происходящее или контролировать свои эмоции. Это помогает ему разобраться в своих чувствах и справиться с переживаниями. Кроме того, такие разговоры могут укрепить уверенность в себе.

По словам Дугенцовой, когда человек озвучивает свои мысли и убеждения, он лучше понимает себя и свои потребности. Это помогает чувствовать себя увереннее.

Однако если человек постоянно разговаривает с самим собой без контроля, это может быть признаком психических проблем. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту.