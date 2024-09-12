Четверг, 12 сентября, 2024

Почему человек разговаривает сам с собой, объяснила психолог

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от Racool_studio на Freepik

Психолог Дарья Дугенцова в интервью NEWS.ru рассказала, что постоянные разговоры с самим собой могут быть признаком шизофрении. Однако есть и другие объяснения такому поведению.

Эксперт отметила, что разговоры с самим собой могут быть нормальным явлением, если человек пытается лучше понять происходящее или контролировать свои эмоции. Это помогает ему разобраться в своих чувствах и справиться с переживаниями. Кроме того, такие разговоры могут укрепить уверенность в себе.

По словам Дугенцовой, когда человек озвучивает свои мысли и убеждения, он лучше понимает себя и свои потребности. Это помогает чувствовать себя увереннее.

Однако если человек постоянно разговаривает с самим собой без контроля, это может быть признаком психических проблем. В таких случаях рекомендуется обратиться к специалисту.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Самый известный весовщик Рязани пожаловался губернатору на самокаты и машины

Молния ударила в российского туриста на пирсе в Батуми

Нижний городской парк в Рязани разделили на две части — прогулочную и активную

Слепая Ванга предсказала новую «забытую» болезнь из Африки

СК опубликовал видео с места массового отравления угарным газом в Рязани

До +29°С передают в Рязанской области 12 сентября

Экс-боец ЧВК «Вагнер» убил любовницу пятью ударами ладонью

В Рязани возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин в результате отравления угарным газом

Умер артист Игорь Теплов

В Рязанской области возбудили уголовное дело о халатности в региональном минздраве

В Сапожковском районе прошла встреча с семьями участников СВО

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мигранта-педофила