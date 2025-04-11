Почему церковь не рекомендует ходить на кладбище на Пасху, когда помянуть усопших

Православная церковь не одобряет традицию посещения кладбищ в день Пасхи. Об этом изданию «Вечерняя Москва» рассказал священник Филипп Ильяшенко. По его словам, в течение всей пасхальной недели верующие празднуют Воскресение Христово — событие, имеющее особое значение для христиан всего мира.

Священник напомнил, что первые семь дней после Пасхи в церковной традиции считаются единым праздником. Это время радости и торжества над смертью. Ходить на кладбище в эти дни, по словам Ильяшенко, означает как бы заменять праздничное ликование скорбью по умершим. Церковь считает такую практику несоответствующей сути великого праздника.

— Это день, когда мы празднуем победу нашего Бога над смертью. Соответственно, заменить празднование этого события воспоминанием об умерших, кажется, было бы странно, — отметил священнослужитель.

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Тем не менее церковь не призывает забывать об умерших в праздничные дни. Для поминовения усопших установлен особый день — Радоница. Она приходится на девятый день после Пасхи, сразу после Антипасхи (воскресенья Фоминой недели). Это первый будничный день, свободный от торжественных богослужений, когда церковь разрешает посещение могил.

Слово «Радоница» происходит от слова «радость». Смысл этого дня — в радостной вере в то, что Христово Воскресение открыло путь к жизни вечной и для наших близких. Поэтому на Радоницу принято не скорбеть, а молиться с надеждой и внутренним светом.

Традиция поминовения на Радоницу уходит корнями в глубь веков. На кладбище в этот день принято приходить с молитвой, поминальной едой и добрыми словами о тех, кто ушёл. При этом церковь просит воздерживаться от застолий прямо на кладбищах и помнить о благоговении перед местами упокоения.