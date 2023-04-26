Почему 27 апреля запрещено стирать вещи мужа? Народные приметы на Мартына Лисогона

27 апреля наши предки называли днём Мартына Лисогона. Именно сегодня они наблюдали за поведением лисиц, журавлей и ворон. По охотничьим поверьям, в этот день лисы переселялись из старых нор в новые. Якобы в первые дни «новоселья» они становятся слепы, и поймать их можно голыми руками. В это время они ни видят, ни боятся человека. Но вот предки наши этого не делали…

С какими традициями и поверьями связан народный праздник? Что нельзя и что можно делать 27 апреля?

Что нельзя и что можно делать в день Мартына-лисогона?

Не случайно главный запрет 27 апреля связан с лисами. Считалось, что если поймать в этот день лисицу, будешь всю жизнь страдать от рук мошенников. А ещё не стоит прогонять в этот день со двора ворон. Иначе они могут накаркать беду на семью.

Не стоит стирать одновременно в этот день вещи супруга и супруги. Согласно приданию, это приведёт к размолвке.

Приметы 27 апреля

Если ворона кричит, жди неприятностей. Если ворон каркает, жди беды.

Если ворона каркает над домом, где есть больной, это к смерти.

Если много сока из берёзы течёт, жди долгого лета.

Если верба пышно цветёт, пора заниматься делами в саду и в огороде.

Если одного журавля увидеть в небе в этот день — это к удачи. Если двух — к свадьбе. Трёх и больше — к незваным гостям.