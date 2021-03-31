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Суббота, 3 апреля, 2021
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Победительницу конкурса «Королева леса» расчленили и разбросали останки в лесу

Никита Брыкин

В Новодвинске Архангельской области заключили под стражу на два месяца 40-летнего мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении 33-летней возлюбленной, пишет портал Kazan First.

Сообщается, что пара была вместе уже 4 года. Женщина в одиночку воспитывала сына, в 2018 году она стала победительницей конкурса «Королева леса». Ее возлюбленный работал охранником и тоже воспитывал сына.

Трагедия произошла 20 марта. Парочка была в гостях у друзей. По возвращении они сильно поругались. Мужчина утверждает, что девушка устроила ему сцену ревности.

В какой-то момент злоумышленник ударил жертву по голове. После этого он расчленил тело, обезглавил, вывез части в лес и разбросал их там.

«Он жив, а моя дочь без головы! Я хочу, чтобы он мучился», – требует высшей меры наказания мать покойной.

По словам родных и друзей женщины, мужчина неоднократно избивал возлюбленную.

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