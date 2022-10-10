Победители конкурса СМИ «Культура слова» получили награды в столице

В Музее современной истории России прошла церемония награждения победителей третьего всероссийского конкурса средств массовой информации «Культура слова».

Об этом сообщает Министерство культуры России, ставшее учредителем «Культуры слова».

Глава ведомства Ольга Любимова отметила, что благодаря работе журналистов, блогеров и работников культуры жители регионов стремятся побывать в модернизированных музеях и библиотеках, домах культуры и кинозалах. Они знают музыкальные школы с новыми инструментами и районы, куда приедут технологичные автоклубы.

Ольга Любимова: «Писать и говорить о культуре непросто, но каждый нашёл свой подход, свой стиль и достиг большого профессионализма»

Всего на конкурс поступила 591 заявка из 75 регионов, во всех 8 номинациях определили победителей. Также был вручён спецприз Минкультуры России, – пишет Газета Культура.

Ирина Роготовская из Челябинской области (ГТРК «Южный Урал») получила награду за лучшее интервью. Кристина Каширина из Республики Саха («Алмазный край») была награждена за лучший видеосюжет. А за лучшую публикацию в печати награды удостоилась Мария Калинина из Омской области («Омская муза»).

С полным списком лауреатов можно ознакомиться по ссылке.

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