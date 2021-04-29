Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Рязанской области стала Елена Мальчикова

В четверг, 29 апреля, в Камерном зале Рязанской областной филармонии прошло торжественное подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году.
В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из 23 муниципальных образований Рязанской области. В финал регионального этапа прошли Татьяна Таболкина, Ольга Хрупова, Екатерина Карпова, Людмила Добычина, Елена Мальчикова и Владимир Баринов.
С приветственным словом к участникам и гостям конкурса обратились депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов, представители РИРО, учреждений образования, общественных организаций.
Елена Митина и Ольга Щетинкина вручили всем участникам регионального этапа конкурса награды от министерства образования и молодежной политики Рязанской области и областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.
Победителем регионального этапа стала учитель начальных классов лицея №52 Елена Мальчикова. Именно она представит Рязанскую область на заключительном этапе – финале Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Кроме этого, всем педагогам были вручены дипломы победителей и ценные подарки в различных номинациях.