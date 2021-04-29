Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Рязанской области стала Елена Мальчикова

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В четверг, 29 апреля, в Камерном зале Рязанской областной филармонии прошло торжественное подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году.

В этом году в конкурсе приняли участие 25 педагогов из 23 муниципальных образований Рязанской области. В финал регионального этапа прошли Татьяна Таболкина, Ольга Хрупова, Екатерина Карпова, Людмила Добычина, Елена Мальчикова и Владимир Баринов.

С приветственным словом к участникам и гостям конкурса обратились депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Роман Петряев, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов, представители РИРО, учреждений образования, общественных организаций.

– Я поздравляю вас с удивительным праздником, которого нет в календаре, но вот уже многие годы он дорог разным поколениям педагогов Рязанской области. Этот праздник – финал областного этапа конкурса «Учитель года России». Наш конкурс – это школа высшего мастерства, где у каждого участника свой взгляд на предмет, свои педагогические находки и секреты, которые и делают их неординарными, не останавливающимися на достигнутом, творческими профессионалами, — подчеркнула Елена Митина. — Именно профессионализм, любовь к детям, любовь к высокому званию Учитель помогают в наше непростое время, в период пандемии педагогам с честью отвечать на все вызовы времени.

Елена Митина и Ольга Щетинкина вручили всем участникам регионального этапа конкурса награды от министерства образования и молодежной политики Рязанской области и областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

Победителем регионального этапа стала учитель начальных классов лицея №52 Елена Мальчикова. Именно она представит Рязанскую область на заключительном этапе – финале Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Кроме этого, всем педагогам были вручены дипломы победителей и ценные подарки в различных номинациях.