Победа, металл… «Бутырка»?! Афиша мероприятий Рязани на выходные 26-27 апреля

Вот мы и добрались до последних выходных апреля! Так уж совпало, что заодно и максимально насыщенных. Рассказываем, как и где завершить месяц красиво, послушать хорошую музыку, помастерить что-то своими руками и даже помочь городу! Читаем и запоминаем.

26 апреля, суббота

– Субботник (12+), Рязанская ВДНХ – в преддверии майских праздников Рязань активно преображается усилиями граждан посредством субботников. Рязанская ВДНХ не осталась в стороне. 26 апреля в 10:00 у павильона №1 одного из любимейших пространств города ожидаются все желающие помочь в уборке территории. В нем также примут участие сотрудники Центра развития креативных индустрий и Цифровые волонтеры Рязанской области. Перчатки и весь необходимый инвентарь неравнодушным предоставят.

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– Открытие выставки «Никто не забыт, ничто не забыто» (6+), Центральная библиотека им. Есенина – в 16:00, в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2025» экспозиция откроется рассказом краеведа и историка Игоря Канаева. Гости услышат подробную, глубокую историю о героях Рязанской земли, в честь которых названы улицы нашего города. Серию плакатов, составляющих выставку и посвященных 80-летию Великой Победы, создали студенты Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина кафедры культурологии профиля «Коммуникативный дизайн». Вход свободный.

– MetalliadA (6+), Муниципальный культурный центр – в 16:00 и 19:00. MetalliadA дебютирует на сцене МКЦ громко и со стилем. Два концерта в один день, где в исполнении симфонического оркестра из 36 музыкантов прозвучат лучшие сюиты и шедевры Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish. Билеты можно приобрести на сайте учреждения.

27 апреля, воскресенье

– Вечер сказов и фольклора с Александром Маточкиным (0+), Рязанская ВДНХ – в 17:00 стартует уникальное событие – русский этнический певец, сказитель, собиратель и фольклорист Александр Маточкин выступит в рамках встречи, где прозвучат песни, заметки о русском народе, былинном творчестве, традиционном эпосе, устной поэзии и не только! Вход свободный, так что Торговый городок ждёт всех ценителей этнического искусства.

– Концерт группы «Бутырка» (18+), Муниципальный культурный центр – завершаем выходные шумно, громко и с размахом! В 19:00 легенды русского шансона выступят под заголовком «Запахло весной» и исполнят не только хиты вроде «Малец», «Кольщик», «Аттестат», но и остальной свой репертуар. Из искренней ли ностальгии или постиронии, но это событие определённо стоит посещения, ибо песни группы не только о лагерях, но и простых, человеческих историях. Билеты можно приобрести на сайте МКЦ.