Понедельник, 30 сентября, 2024

По уровню зарплат Рязань заняла 61 место из 100 крупных российских городов

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от wirestock на Freepik

В свежем рейтинге 100 крупных российских городов по уровню зарплат Рязань заняла 61 место. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно рейтингу, средняя зарплата рязанца в первом полугодии составила 62,5 тыс. в месяц. Это на 20,8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,11.

Самые высокие зарплаты получают жители Нового Уренгоя — более 156 тысяч рублей. А самые низкие зарплаты в Нальчике — менее 45 тысяч рублей.

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