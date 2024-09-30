По уровню зарплат Рязань заняла 61 место из 100 крупных российских городов

В свежем рейтинге 100 крупных российских городов по уровню зарплат Рязань заняла 61 место. Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно рейтингу, средняя зарплата рязанца в первом полугодии составила 62,5 тыс. в месяц. Это на 20,8% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,11.

Самые высокие зарплаты получают жители Нового Уренгоя — более 156 тысяч рублей. А самые низкие зарплаты в Нальчике — менее 45 тысяч рублей.