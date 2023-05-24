По улицам Набережных Челнов разгуливают голые женщина и мужчина

Жители Набережных Челнов пожаловались на парочку, которая разгуливает голышом по улицам, пишут «Челнинские известия».

По словам очевидцев, в последние дни обнаженных мужчину и женщину видели в разных частях города. Из одежды на кавалере были только тапочки.

Полицейские выезжали на место случившегося, но никого там уже не обнаружили.

Главный врач ПНД Венера Бутлеровская посоветовала звонить по телефону 112 в случае, если подобные любители наготы нарушают общественный порядок и ведут себя неадекватно.