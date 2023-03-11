По каким критериям дом могут признать аварийным?

В начале декабря прошлого года и в феврале этого в Рязани произошло частичное обрушение двух жилых зданий: домов на улице Пушкина и проезде Грибоедова. Причины у ЧП были разными, но в обоих случаях состояние конструкций ещё до печальных событий оставляло желать лучшего.

Скорее всего, эксцессов удалось бы избежать, если бы оба объекта были в свое время признаны аварийными. О том, по каким критериям жилой дом может получить такой статус, расскажем в нашем небольшом обзоре.

Сносный статус

Скорейший путь к признанию дома аварийным — это аргументированная инициатива жильцов. Они имеют полное право составить заявление в городскую или районную администрацию с перечислением причин, которые должны побудить местные власти решить судьбу здания. К документу необходимо приложить паспортные данные заявителей, а если есть такая возможность подробное описание и фотографии обнаруженных дефектов.

Кроме жильцов, запустить проверку дома на процент износа и аварийность могут следующие стороны:

— органы пожарного надзора;

— ответственные лица из Роспотребнадзора;

— непосредственно муниципалитет, в ведении которого находится контроль за домами на вверенной территории.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 47 от 28.01.2006, аварийным могут признать только тот дом, общее состояние которого опасно для дальнейшего нахождения людей. Подобный статус присваивает межведомственная комиссия, работающая при муниципалитете, которая проводит экспертизу и решает, можно ли признать дом аварийным.Независимая экспертиза не может считаться основой для придания объекту такого статуса. В результате заключения межведомственной комиссии о признании дома аварийным устанавливается срок сноса, а гражданам предлагают жильё в других домах.

Дом могут признать подлежащим расселению если

износ превышает 50%;

санитарные нормативы не соблюдаются и не могут быть соблюдены без переселения жильцов и серьезного переустройства;

постройка находится в районе катастрофы или погодных катаклизмов;

дом разрушен частично в результате воздействия стихии или пожара.

Заметим, что отсутствие центрального водоснабжения или канализации не может служить основным поводом для признания дома аварийным.

Если результаты экспертизы соответствуют хотя бы одному из перечисленных нами критериев, а администрация не предоставляет новое жильё, жильцы могут обратиться в судебный орган с коллективным иском.

Истина в… реестре

Но иногда жильцы, по каким-либо причинам могут и не знать о признании своего дома аварийным. С недавних пор получить такую информацию стало гораздо легче.

С 1 февраля 2022 года вступил с силу Федеральный закон от 26.05.2021 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Этот документ предусматривает внесение в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и о признании жилого дома непригодным для проживания. Эта информация полезна не только самим жильцам, но и тем, кто планирует покупать недвижимость на вторичном рынке.

Таким образом, чтобы узнать, не относится ли здание или помещение к аварийному жилью, заинтересованному лицу необходимо запросить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. В этой связи важно, чтобы местные власти оперативно отправляли в реестр сведения о домах признанных аварийными.

Запрос о предоставлении сведений из ЕГРН по выбору заявителя можно подать в электронной форме посредством Портала госуслуг, электронных сервисов портала Росреестра или ППК «Роскадастр», обратившись в филиал ППК «Роскадастр» по Рязанской области за услугой выездного приема, а также в ближайшем офисе МФЦ.