По факту гибели 2-летнего мальчика в Рязани возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 2-летнего мальчика на окраине Рязани. Подробности сообщил телеграм-канал регионального следственного управления.
ЧП на улице Сельских строителей в Недостоеве произошло днём 15 августа. Мальчик, находившийся в комнате без присмотра, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала, ребёнок упал с высоты 6-го этажа. Полученные травмы оказались смертельными.
Уголовное дело завели по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).