По факту гибели 2-летнего мальчика в Рязани возбуждено уголовное дело

Юный житель Новой Москвы умер после того, покурил вейп в горячей ванной, сообщил телеграм-канал SHOT. По предварительной версии, 16-летнему парню стало плохо после водных процедур – его стошнило. Он поставил у кровати таз и лег спать. Днем на следующий день подростка обнаружили мертвым в его постели. По данным издания, в...