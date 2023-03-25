По Екатеринбургу расходится сообщение о террористах, которые заражают вирусом

Жители Екатеринбурга пересылают в мессенджерах сообщение о террористах, которые заражают вирусом, сообщило издание E1.RU.

Горожане предупреждают друг друга о представителях ИГИЛ*, которые под видом участников «медицинской школы» предлагают бесплатно проверить сахар в крови.

«Им приходится вводить вирус в кровь. Поделитесь этой информацией с друзьями и семьей. Спасибо! Полиция», — говорится в письме, которое рассылают по чатам.

Издание отметило, что это объявление — фейк, появившийся еще в 2018 году. В полиции подчеркивали, что никогда не распространяли подобных сообщений.

В департаменте информационной политики Свердловской области призвали не сдавать кровь в подъезде.

*Запрещенная в России террористическая организация