Суббота, 25 марта, 2023
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По Екатеринбургу расходится сообщение о террористах, которые заражают вирусом

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Жители Екатеринбурга пересылают в мессенджерах сообщение о террористах, которые заражают вирусом, сообщило издание E1.RU.

Горожане предупреждают друг друга о представителях ИГИЛ*, которые под видом участников «медицинской школы» предлагают бесплатно проверить сахар в крови.

«Им приходится вводить вирус в кровь. Поделитесь этой информацией с друзьями и семьей. Спасибо! Полиция», — говорится в письме, которое рассылают по чатам.

Издание отметило, что это объявление — фейк, появившийся еще в 2018 году. В полиции подчеркивали, что никогда не распространяли подобных сообщений.

В департаменте информационной политики Свердловской области призвали не сдавать кровь в подъезде.

*Запрещенная в России террористическая организация

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