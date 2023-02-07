Вторник, 7 февраля, 2023
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По делу о мошенничестве при закупке техники в Рязани задержаны семь человек

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Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности расследования уголовного дела о мошенничестве при закупке коммунальной техники в Рязани.

По информации ведомства, установлены факты противоправной деятельности экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области (Владимира Арцыбашева), а также должностных лиц администрации города Рязани и руководителей коммерческих организаций. По делу работают также сотрудники ФСБ России.

По версии следствия, в 2020 году экс-советник поручил руководству Управления благоустройства мэрии потратить 63 миллиона рублей на покупку комбинированных дорожных машин. Деньги поступили в регион в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Аукционную документацию составили под конкретную фирму, завысив цену на 15 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Обыски прошли в Московской области, Санкт-Петербурге, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областях.

— Изъяты денежные средства, документация, мобильные телефоны, цифровые носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — говорится в сообщении УМВД.

В Москве, Рязани, Таганроге задержаны семь человек, проходящих по делу подозреваемыми. Арцыбашева по решению суда отправили в СИЗО.

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