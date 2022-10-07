По делу Елены Логуновой 6 октября проводили локальные поисковые действия

В четверг, 6 октября, по делу пропавшей в Рязани Елены Логуновой проводились локальные поисковые действия. Об этом корреспонденту YA62.ru рассказал адвокат супруга рязанки Александра Логунова Иван Беззубцев.

Результат работы силовиков юристу неизвестен, на место его не приглашали.

Напомним, утром 7 октября телеграм-канал «усы Куракиной» сообщил об изъятии останков Елены сотрудниками федерального Следственного комитета.

Мать двоих детей Елена Логунова пропала в Рязани летом 2021 года. С тех пор её судьба неизвестна. Супруг Елены, Александр Логунов, сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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