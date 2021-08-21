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Суббота, 21 августа, 2021
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По делу экс-мэра Рязани Карабасова начали повторно допрашивать свидетелей

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По делу экс-мэра Рязани Карабасова начали повторно допрашивать свидетелей

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В пятницу, 20 августа, Советский районный суд Рязани продолжил рассмотрение дела о детской площадке-призраке.

Напомним, обвиняемыми проходят бывший и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, его заместитель Игорь Ковалёв, директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов. Они обвиняются в хищении денег.

Рязанская журналистка рассказала Владимиру Путину о том, что оплаченная из бюджета детская площадка, которую должны были установить в Лесопарке, там так и не появилась. Президент дал поручение разобраться.

Администрация Рязани показала площадку, объяснила, где она стоит, но следствие это не устроило. Карабасов был задержан, некоторое время провёл в СИЗО, затем переведён под домашний арест.

В пятницу суд начал повторный допрос свидетелей по ходатайству защиты Пузанова. Также во время заседания были оглашены некоторые документы.

По делу экс-мэра Рязани Карабасова начали повторно допрашивать свидетелей

В пятницу, 20 августа, Советский районный суд Рязани продолжил рассмотрение дела о детской площадке-призраке.

Напомним, обвиняемыми проходят бывший и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, его заместитель Игорь Ковалёв, директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов. Они обвиняются в хищении денег.

Рязанская журналистка рассказала Владимиру Путину о том, что оплаченная из бюджета детская площадка, которую должны были установить в Лесопарке, там так и не появилась. Президент дал поручение разобраться.

Администрация Рязани показала площадку, объяснила, где она стоит, но следствие это не устроило. Карабасов был задержан, некоторое время провёл в СИЗО, затем переведён под домашний арест.

В пятницу суд начал повторный допрос свидетелей по ходатайству защиты Пузанова. Также во время заседания были оглашены некоторые документы.

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